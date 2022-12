Rota da Fé será retomada com a 62ª edição no dia 11 de dezembro

Já na 62ª edição, a Rota da Fé será retomada neste mês de dezembro, em Campo Mourão. Será no dia 11, com saída da Catedral São José de Campo Mourão até o Salto Boicotó.

Assim como em edições anteriores, a expectativa é reunir mais de 600 participantes, de Campo Mourão e região. As inscrições já estão abertas no Centro Catequético, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio (Lar Paraná), Paróquia Sagrada Família (Cohapar) e Paróquia Santa Cruz.

No dia do evento, a concentração será a partir das 6h30 na Catedral São José, com missa às 7 horas. E em seguida início do trajeto até o Salto Boicoto, passando pela Capela Nossa Senhora de Pilar, comunidade Boa Esperança, trilha de Maria, Gruta Frei Damian até Salto Boicoto.

As inscrições custam R$ 45,00 (adulto) e R$ 30,00 (adolescentes). Crianças não pagam assim como pessoas com algum tipo de deficiência física.

O valor inclui transporte, água, frutas e almoço (porco no tacho e arroz carreteiro). O retorno a Campo Mourão está previsto para as 17h.