Município e Acicam firmam acordo de colaboração para período natalino

A administração municipal de Campo Mourão e a Associação Comercial e Industrial (Acicam), firmaram um termo de acordo de colaboração para o período natalino, voltado a fomentar o comércio e atrair visitantes. Entre as cláusulas está a utilização pela entidade do espaço na Praça São José para atividades da Vila Acicam (atendimento e entretenimento da população), no período entre novembro de 2022 a janeiro de 2023.

O documento foi assinado nesta quarta-feira (30), no gabinete do prefeito Tauillo Tezelli. Faz parte do acordo a instalação de uma sede administrativa da campanha e espaço para os patrocinadores e gabinete da prefeitura para atendimentos direito à população sobre assuntos das atividades culturais da campanha Campo Mourão Cidade Natal 2022.

Além da estação e passeios grátis no trenzinho, fica sob a responsabilidade da Acicam distribuição de pipoca, algodão doce, sorvetes e outros itens de consumo; instalação de brinquedos como cama elástica, infláveis, eletrônicos e outros; participação de personagens natalinos para entretenimento da população.

Ao município caberá disponibilizar para a associação o espaço físico e energia elétrica e poderá, se assim o permitir a legislação e após processo administrativo específico, apoiar as ações de repasse de recursos.

A previsão de investimento total por parte da entidade na campanha deste ano é de R$ 780 mil, destinados a prêmios (R$ 230 mil); aquisição do Trenzinho (R$ 180 mil); atividades culturais (R$ 250 mil) e material e estrutura da Vila Acicam (R$ 120 mil). A entidade também promoverá a distribuição de cupons, com previsão de movimento financeiro em vendas nas empresas do município de R$ 60 milhões.