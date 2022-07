Rota da Fé em novo formato no próximo domingo

A 61ª edição da Rota da Fé acontece no próximo domingo, 24, em um formato diferente, em Campo Mourão. A peregrinação vai começar no período da tarde, às 15h, com a concentração na Catedral São José.

O encerramento será às 18h, com a missa, na Capela Nossa Senhora do Pilar, na Vila Carolo, conhecida como a Igreja dos Pioneiros, na saída para Cascavel.

A peregrinação será toda a pé, saindo da Catedral São José, passando pela Paróquia Santíssima Trindade, Igreja da Comunidade Ucraniana. “Em seguida vamos passar pelo bairro Novo Centro, onde visitaremos o local da construção da capela Nossa Senhora do Guadalupe. Em seguida continuaremos até a capela de Nossa Senhora do Pilar na Vila Carolo”, disse Samoel Kozelinski, um dos organizadores da Rota da Fé.

Segundo ele, na Igreja dos Pioneiros haverá momento de reflexão. “Depois da missa das 18h acontece a cerimônia de instalação e benção da imagem do Apóstolo São Tiago Maior”, informou ele.

Haverá ônibus para o retorno à Catedral. As inscrições são gratuitas e continuam abertas nas Paróquias. Entre os peregrinos inscritos será sorteado um cajado personalizado do Apóstolo São Tiago Maior.