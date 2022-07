Projeto para mais inclusão no esporte é apresentado em audiência pública

O trabalho já realizado em Campo Mourão para inclusão no esporte fez com que o município seja um Centro de Referência de Paradesporto no Estado. Novas ações voltadas a atender mais pessoas com deficiência interessadas em praticar esportes foram apresentadas na noite desta segunda-feira (18), em audiência pública na Câmara de Vereadores.

“O intuito é debater e identificar a demanda existente, assim como a possibilidade de atender novas modalidades. A partir daí poderemos pleitear mais estrutura em outras esferas de governo”, disse o vereador Bina Teixeira, proponente da audiência.

Durante a audiência o diretor presidente da Fecam, Marcelo Lima, apresentou dados sobre o paradesporto no município e as condições atuais para atendimento. “Dentro das parcerias que já articulamos e de interessados que identificamos, queremos iniciar mais algumas modalidades na segunda quinzena de agosto. Vamos começar devagar para poder atender bem”, explicou Marcelo.

No Paradesporto, Campo Mourão já oferece natação com o projeto S, além de contar com atletas de rendimento. Também está em fase inicial o futebol 7 voltado a pessoas com deficiência intelectual em parceria com a APAE e em agosto devem ser iniciadas modalidades como xadrez para deficientes visuais, assim como caratê, judô, tênis de mesa e Golf-7.

“Nossa proposta é fazer uma cidade mais humana e inteligente. Com esse trabalho que nos credenciou se tornar um centro de referência, fechamos um ciclo agora com o paradesporto, oferecendo esporte, recreação, lazer e qualidade de vida para a população”, disse o prefeito Tauillo Tezelli, que também participou da audiência.