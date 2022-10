Roncador recebe a 5ª Caminhada na Natureza no próximo domingo

Com previsão de reunir cerca de 400 participantes, Roncador realiza no próximo domingo, 16, a 5ª Caminhada Internacional na Natureza – Circuito Cachoeiras e Matas Vista Alegre. São 10 quilômetros de percurso, entre trilhas e estradas rurais.

A concentração para saída acontece a partir das 7 horas, na chácara Alquimia. A promoção é do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR) e da prefeitura, com inscrição grauita. Café da manhã custa R$ 15 e o almoço, R$ 30, mas são opcionais.

As inscrições continuam abertas e podem ser feitas no site ecobooking.com.br, ou IDR-PR do município. Durante o trajeto haverá pontos de apoio para hidratação, alimentação, descanso e banheiro. Outras informações sobre o evento, pelo telefone: (44) 3575- 1222.