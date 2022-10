Romeiros vão realizar caminhada de Luiziana até Santuário em C. Mourão

Pelo sexto ano fiéis católicos de Luziana, realizou Romaria para o Santuário Nossa Senhora Aparecida em Campo Mourão. São quase 30 quilômetros de caminhada com saída do trevo de Luiziana na BR 487, nesta terça-feira, 11.

O grupo de romeiro sairá às 19h, com destino ao Santuário, seguindo todo trajeto da rodovia BR-487 a pé, com pequenas paradas às margens da rodovia.

Uma ambulância da Secretaria de Saúde segue todo o trajeto junto com os caminhantes. A previsão de chegada do grupo é na madrugada desta quarta-feira, 12, dia da Padroeira do Brasil. O retorno será de ônibus cedido pela Secretaria de Educação do Município de Luiziana.

Um grupo de voluntários também contribui fornecendo lanche, café e água durante o percurso. A iniciativa foi de um grupo de amigos, mas a adesão aumenta a cada ano.

A orientação é para que os romeiros levem lanterna ou colete refletivo para garantir a visibilidade na rodovia. Muitos levam mochila com água e alimento.

Informações: Luiziana Notícias