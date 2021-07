Roncador e Iretama recebem o programa CastraPet

Os municípios de Roncador e Iretama, na região central do Paraná, recebem o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet), do Governo do Estado. Serão atendidos 230 animais de famílias de baixa renda, de entidades protetoras e os de rua. Em Roncador a ação será quinta e sexta-feira (29 e 30) e atenderá 115 cães e gatos. Mais 115 serão castrados em Iretama no domingo e segunda-feira (01 e 02).

O programa é executado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Desde 2019, cerca de R$ 5,4 milhões já foram investidos na ação. Na primeira fase, que encerrou em junho deste ano, o programa castrou 15 mil animais de 45 municípios. Nessa segunda fase mais 80 cidades são atendidas. O programa é permanente e a meta é atingir 100% do Estado.

O custo de uma castração normalmente gira em torno de R$ 500,00. “Com o CastraPet esse custo é zero, as famílias ainda ganham a medicação para o pós-operatório e recebem todas as orientações para garantir o bem-estar do animal”, diz o secretário Márcio Nunes.

O programa gratuito CastraPet é executado em parceria com as prefeituras, utilizando recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente ou de emendas parlamentares. Para participar, o município deve entrar com pedido na Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo ou ao deputado da região.

A castração de cães e gatos está inserida no âmbito da Saúde Única, conceito que integra a saúde animal, humana e ambiental. Além de minimizar os transtornos causados pelo aumento de animais abandonados nas ruas e o controle de diversas zoonoses transmissíveis ao ser humano, os animais castrados também têm menos chances de desenvolver tumores mamários, câncer de próstata, de ovário e de útero.

A esterilização acontece dentro de um castramóvel, totalmente equipado com centro cirúrgico, sala de recuperação, sala de preparo, autoclave, aparelhos de anestesia inalatória, monitor multiparamétrico, entre outros, o que garante um atendimento de qualidade.

Todos os animais devem ser cadastrados no Pet Amigo – Cadastro Estadual de Animais de Companhia, para sair com um microchip. A plataforma também permite a divulgação de pets desaparecidos e encontrados, para potencializar e agilizar a localização de animais domésticos que se perdem ou são retirados de seus tutores.

Serviço

CastraPet em Roncador

Vagas: 115

Data: quinta e sexta-feira (29 e 30)

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Rua Paranaguá, 830, bairro Centro

CastraPet em Iretama

Vagas: 115

Data: domingo e segunda-feira (01 e 02)

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Rua Otaviano Felix – Parque de Exposição de Iretama