Mais 14 túmulos abandonados podem ser desapropriados no Cemitério

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Campo Mourão publicou edital no órgão oficial eletrônico onde concede prazo de 30 dias para a regularização da situação de 14 imóveis no Cemitério Municipal São Judas Tadeu. Os túmulos encontram-se em total estado de abandono e caso os responsáveis não executem as melhorias os lotes serão revertidos ao patrimônio do município, que poderá fazer a remoção dos restos mortais para o ossário.

Na lista constam sepulturas que que tiveram enterros entre 1967 e 2012. “Além de publicação a gente vai entrar em contato com as famílias por telefone e se não demonstrarem interesse em executar as melhorias os túmulos serão revertidos ao município”, esclarece a servidora responsável pela administração do Cemitério, Janete Iori.

O Cemitério São Judas Tadeu conta com mais de 15 mil túmulos em uma área de 3,5 alqueires. O município conta ainda com 100 lotes no Cemitério Parque do Prever, no Jardim Cidade Nova, onde quase metade já está ocupada.