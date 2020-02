Revitalização do Ecomuseu do Saneamento é entregue à comunidade

Na manhã desta terça-feira, o Governo do Estado do Paraná, por meio da Sanepar, entregou para a comunidade de Campo Mourão a revitalização do Ecomuseu do Saneamento, no Parque do Lago Joaquim Teodoro de Oliveira. Inaugurado há cerca de 20 anos, o espaço estava interditado há mais de 10, por falta de segurança e consequentemente manutenção. O investimento foi de R$ 360.000,00.

Ao todo, foi trocado piso, reformado banheiro, revitalizado mirante e o salão recebeu uma exposição de fotos e informações sobre a história do saneamento em Campo Mourão. Quando assumiu novamente a gestão municipal, em 2017, o prefeito Tauillo Tezelli buscou alinhar junto ao Governo do Estado do Paraná e a Sanepar para a revitalização desse espaço.

Estiveram presentes o prefeito Tauillo Tezelli, o Secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Estado do Paraná, Marcio Nunes; a Gerente Regional da Sanepar, Araceli Eliane Pendiuk Stela; o vice-prefeito Beto Voidelo e o Diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Julio Cesar Gonchoroski; também os vereadores Olivino Custódio (Presidente da Câmara Municipal de Vereadores), Edson Battilani, Miguel Ribeiro e Nelita Piacentini.

A Gerente da Sanepar falou da importância. “Esta estrutura foi recuperada, para ser utilizada pela população, aqui fizemos adesivamento das paredes, contando a história do trajeto da água do rio ao rio, desde quando fazemos a captação, passando por todos os processos, que são o tratamento, os reservatório, a distribuição, a coleta nas casas, o tratamento na estação de tratamento de esgoto, passagem pelas elevatórias, até a destinação final do liquido tratado para o rio e da parte sólida para utilização nas lavouras, como adubo. Aqui as crianças vão poder estar visitando junto com as escolas, tendo o conhecimento, que poderão aplicar na parte de ensino, na parte ambiental, para as crianças, para que elas possam estar divulgando também, para que esta nova geração seja mais consciente, do que a gente tem hoje, na parte ambiental. A gente quer realmente que este espaço seja utilizado pela comunidade, inclusive com exposições que podem ser colocadas aqui, com foco na parte ambiental”, ressaltou.

O prefeito também ressaltou a importância do espaço, revitalizado, onde exatamente no passado foi a primeira estação de tratamento de esgoto do município. “É uma referência em tratamento de esgotos para a nossa cidade, que transformamos em seguida neste espaço, e desde 2012 não vem sendo utilizado, pois estava interditado. Agora, com apoio da Sanepar, obtivemos o recurso e estamos entregando esta bela obra, que tenho certeza que vai agradar, os visitantes, se tornando um local muito agradável para as pessoas visitarem. É uma obra com apoio do Governo do Estado, onde as pessoas vão ver o Parque do Lago do alto, ver como ele é bonito, é uma atração também para quem visita a nossa cidade”, mencionou.