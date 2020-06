Reunião mensal online da Acicam nesta quarta-feira

Com transmissão pelo facebook, em razão das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza sua reunião mensal nesta quarta-feira (24/6), a partir das 18h30min. O encontro poderá ser acompanhado pelos empresários e a comunidade em geral através do facebook da entidade (www.facebook.com/acicamcm).

Dois assuntos destacam-se na ordem do dia para a reunião: lançamento da campanha promocional do Dia dos Pais (que neste ano será comemorado em 9 de agosto) e as ações de valorização do comércio local diante da situação decorrente da Covid-19.

A reunião será presidida por Ben-Hur Berbet e secretariada por Itamar Zeni.