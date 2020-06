Benefícios e riscos associados a atividade física

As atividades físicas possuem um papel cada vez mais importante na prevenção e no tratamento de múltiplas doenças crônicas, problemas de saúde e fatores de risco associados.

Devemos diferenciar as atividades físicas de exercícios. Para uma adequada compreensão entendemos que atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela contração de músculos esqueléticos que resulta em aumento substancial da necessidade calórica. E exercício físico é um tipo de atividade física que consiste em movimento corporal planejado, estruturado e repetitivo praticado para melhorar e/ou manter um ou mais componentes da aptidão física, um exercício planejado.

E o que é aptidão física?

Para uma compreensão clara aptidão física nada mais é que a capacidade de realizar tarefas diárias com vigor e ânimo, sem cansaço indevido e com energia para desfrutar atividades de lazer e que atenda a emergências imprevistos.

Se eu for começar um exercício físico ou uma atividade física devo tomar alguns cuidados, e acredito que o principal cuidado seria com a intensidade do exercício, pois para algumas doenças não posso começar com alta intensidade e um sedentário teria um esgotamento físico grande se fizer assim, as atividades físicas estão divididas em intensidades leves, moderadas e altas, para uma compreensão pratica ao andar lentamente pela casa, ruas ou pelo escritório é considera uma atividade leve, ao andar de 5 a 7 km/h ou passo rápido é considerado atividade moderada e por fim a atividade alta é acima de 7km/h ou andar passo muito rápido e logico que a intensidade vai aumentando conforme a dificuldade apresentada.

Existe uma preocupação muito grande hoje no mundo com relação ao peso da população e medidas de saúde pública são tomadas.

Segundo o American College of Sports Medicine (ACMS) em conjunto com os Centers for Disease Control and Precention (CDC), o U.S. Surgeon General e os National Institutes of Health, entidade que estudam e acompanham as atividades físicas e riscos envolvidos há mais de 20 anos e que hoje são referencias no mundo do esporte, as recomendações para a população sedentária sem doença conhecida são;

– Todos adultos saudáveis entre 18 a 65 anos devem participar de atividade física aeróbia de intensidade moderada por, no mínimo, 30 minutos em 5 dias por semana, ou atividade física de intensidade vigorosa durante, no mínimo, 20 minutos em 3 dias por semana.

Combinações de exercícios de intensidade moderada e vigorosa podem ser realizadas para atender as recomendações, assim como podem ser dívidas em series que tenha mais de 10 minutos de duração.

– Adultos devem realizar atividades que mantenham ou aumentem a força e resistência muscular por 2 dias na semana no mínimo (uma atividade como a musculação por exemplo).

Seguindo essas recomendações minimante teremos uma manutenção do peso, capacidade física e prevenção de doenças. Outros objetivos como perca de peso e melhora do desempenho físico requerem maior dedicação de tempo e planejamento adequado, lógico que quanto mais tempo me dedicar a atividade física melhor desempenho terei. Crianças e adolescentes devem ser avaliados para a melhor indicação dos exercícios e atividade física.

Hoje temos evidências para apoiar a relação inversa entre atividade física regular e mortalidade prematura causada por problemas como as doenças cardiovasculares, hipertensão, acidente vascular encefálico, osteoporose, diabete mellitus tipo 2, síndrome metabólica, obesidade, 13 tipos de câncer (mama, bexiga, reto, cabeça e pescoço, cólon, mieloma, leucemia mieloide, endométrio, gástrico, rim, pulmão, fígado e adenocarcinoma esofágico), depressão, saúde funcional, quedas e função cognitiva.

Mais realizar atividade física é maravilhoso principalmente quando o praticante procura melhorar a sua aptidão física com melhora funcional da força muscular, resistência e potência, mais tudo nessa vida apresenta risco e sendo os principais riscos lesões musculoesqueléticas e complicações cardiovasculares. As lesões musculo esqueléticas estão associados a intensidade do exercício, natureza da atividade (tipo de exercício), condições de saúde preexistentes e anomalias musculoesqueléticas.

Eventos cardiovasculares adversos como morte súbita cardíaca e infarto agudo do miocárdio, geralmente estão associados a intensidade vigorosa do exercício, raros mais podem ocorrer, todos os riscos podem ser minimizados desde que o praticante tenha uma avaliação prévia.

A medicina tem profissionais capacitados para acompanhar a sua evolução na prática esportiva esse profissional atua na área de medicina esportiva que é uma especialidade médica que inclui segmentos teóricos e práticos da medicina com o objetivo de investigar a influência do exercício, do treinamento e do esporte sobre as pessoas sadias ou doentes, com a finalidade de prevenir, tratar e reabilitar.

Mesmo que não tenha nenhuma doença ou riscos pré-existente sempre é bom estar acompanhado de profissionais sérios e capacitados, para minimamente acompanhar sua evolução.