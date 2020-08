Reunião mensal online da Acicam nesta quarta-feira

A reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) acontece nesta quarta-feira (26/8), a partir das 18h30min, sob a presidência de Ben-Hur Berbet. Uma vez mais, o tradicional evento – voltado sobretudo à classe empresarial, mas que tradicionalmente é acompanhado por autoridades e pela comunidade – será realizado online (através do facebook), em razão das restrições decorrentes da pandemia de Covid-19.

Na reunião será feita a entrega dos prêmios sorteados pela Acicam na recente campanha promocional “Meu Pai Merece um Presentão”. O consumidor Dino Trento foi o ganhador do cartão de crédito com limite pré-determinado de R$ 300,00 mensal – pelo período de um ano e com fatura paga pela Acicam. Além do seu cartão de crédito, o contemplado vai receber outro cartão – de igual valor e duração, também pago pela entidade empresarial – para destinar a seu pai ou a figura paternal que indicar.

Já o ganhador da cervejeira foi Valdemiro Nesi, contemplado com uma compra realizada na Tintas Brasil. Estes foram os ganhadores dos vale-compras no valor de R$ 300,00 e os estabelecimentos onde fizeram a compra premiada: Albino Nespolo (Almeida e Laverde Serviços Contábeis Ltda.), Valdirene P. da Silva (Moda Brasil), Osvaldo Sarubo (Sapataria Paulista), Sidnei Teixeira Gonçalves (Escritório Zago), Expedito Izidoro Machado (Supermercado Paraná – Matriz), Reginaldo Pilati (Mecânica Rododiesel), Sandra Cristina de Souza Martins (Supermercado Paraná – Matriz), Daniela Moreira Santini (Lojas LM), Talita dos Santos Cirilo e Kelli Patrícia dos Santos Vicente (Amo Jeans).

A Acicam realizou a campanha promocional do Dia dos Pais com o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Sicredi, Unimed Campo Mourão, Coopercard e Sicoob.

LANÇAMENTOS

A pauta da reunião mensal da entidade inclui ainda o lançamento da campanha da Semana da Pátria e do Cartão Crediário do Clube do Associado da Acicam, resultado de parceria firmada com a CooperCard.