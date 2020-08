Rapaz é esfaqueado na cabeça e omite informações à PM

Um rapaz de 23 anos foi esfaqueado na região da cabeça, por volta da zero hora desta terça-feira. A agressão ocorreu na rua Sabino Deitos, no conjunto José Richa, em Campo Mourão.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima não deu detalhes do fato. Disse apenas que caminhava na rua, quando foi atacado com golpes de faca, omitindo mais detalhes que pudessem contribuir com o trabalho da PM na captura do suspeito.

Com um corte profundo na cabeça, o jovem foi atendido pelo Samu e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.