Reunião mensal da Acicam foi por meio de live no facebook

Embora realizada com auditório vazio e a portas fechadas, em razão da pandemia de Covid-19 (coronavírus), a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), que aconteceu na noite desta quarta-feira (25/3), foi assistida por um público recorde, através de live pelo facebook. Foram cerca de 1.200 visualizações pelas redes sociais.

A iniciativa teve por objetivo evitar aglomeração de pessoas, ao mesmo tempo assegurando aos empresários informações e orientações sobre medidas adotadas pelos governos federal, estadual e municipal de interesse do segmento. Já na abertura, o presidente Alcir Rodrigues da Silva manifestou o agradecimento da Acicam aos profissionais da área da saúde e também aos empresários e funcionários dos ramos essenciais “que continuam firmes na batalha para que não falte nada”, finalizou.

Em seguida, o vice-presidente, Bem-Hur Berbet, detalhou algumas das medidas adotadas em decorrência da situação de pandemia vivida no país. Falou sobre o momento difícil que atravessa a humanidade e conclamou os empresários a continuarem seguindo as orientações dos especialistas e das autoridades, pedindo também a continuidade do diálogo entre as autoridades e as lideranças do setor produtivo para que os danos causando a economia sejam – dentro do possível – amenizados.

MEDIDAS TRABALHISTAS

A reunião prosseguiu com o advogado Raphael Couto, do Sindicato Empresarial do Comércio de Campo Mourão e Região (Sindicam), que falou sobre as principais alterações na legislação trabalhistas promovidas pelo governo federal em razão da pandemia.

Nesta quinta-feira (26/3), às 16 horas, através de live pelo facebook, o advogado César Dallabrida Júnior vai tirar dúvidas dos empresários referentes a questões trabalhistas decorrentes das últimas medidas adotadas pelo governo feral. O evento é promovido pela Acicam e o Sindicam.

Já nesta sexta-feira (27/3), às 9 horas, será realizado live pelo facebook com o consultor financeiro Anderson Bacichetti, que abordará sobre organização financeira para o varejo. Ele também é instrutor empresarial, com atuação nas áreas de planejamento estratégico, gestão financeira, contabilidade gerencial e análise de custos.

CAMPANHA

O presidente Alcir Rodrigues também aproveitou a reunião para falar sobre a realização da campanha “Solidariedade pela Vida! Contribua”, lançada por entidades locais com a finalidade de arrecadar doações parea a compra de aparelhos respiradores e outros equipamentos para as UTIs do Hospital Santa Casa.

Contas específicas para a campanha já foram abertas pela Acicam no Sicredi, Sicoob e Bradesco. Contas também estão sendo abertas em outros bancos e os interessados em contribuir podem obter mais informações através da Acicam, pelo telefone 3518 8000.

ELEIÇÃO

A pauta do encontro incluiu também a eleição da diretoria da Acicam para a gestão 2020-2022, com apresentação de Ben-Hur Berbet (da empresa Bit Control) como candidato a presidente. Desde 2012 ele faz parte da diretoria da entidade. A eleição está marcada para a tarde do dia 8 de abril próximo.

A reunião mensal desta quarta–feira foi a última presidida por Alcir Rodrigues da Silva.