Reunião mensal da Acicam acontece nesta quarta-feira

Como já é tradição, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza sua reunião mensal ordinária nesta quarta-feira (31/5), a partir das 18h30min, no Auditório Marta Kaiser. As reuniões da mais antiga entidade empresarial do Município – que no final de junho completa 70 anos – são realizadas sempre na última quarta-feira do mês.

A ordem do dia para o encontro prevê a apresentação das demandas da classe empresarial de Campo Mourão ao novo comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar. Também será realizada uma apresentação sobre a 28ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco. O maior evento gastronômico de Campo Mourão será retomado neste ano, em novo formato, com o prato típico do Município sendo servido simultaneamente em várias entidades locais no dia 9 de julho.

Na reunião também será anunciado o funcionamento de um posto de atendimento da Acicam nas dependências da Casa do Empreendedor, que é sede da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, onde já funcionam vários outros órgãos de apoio ao setor produtivo.

O encontro desta quarta-feira terá vários convidados especiais e será coordenado pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet. Além de empresários associados, as reuniões da entidade sempre têm a participação de autoridades, dirigentes de outras instituições do setor, lideranças da comunidade, representantes de órgãos de apoio ao meio empresarial, etc.

SORTEIO

Também acontece nesta quarta-feira, às 16 horas, o sorteio dos primeiros seis prêmios do Dia das Mães oferecidos pela campanha “Três Amores”, promovida pela Acicam. Será sorteada uma joia e cinco vale-compras de R$ 1 mil. Já a abertura do Baú do Tesouro do Dia das Mães, com prêmio de R$ 10 mil, será no dia 15 de setembro.

O sorteio vai acontecer no auditório da entidade empresarial, em evento aberto ao público, com a participação de integrantes da diretoria da Acicam, representantes das empresas patrocinadoras da campanha e de profissionais da imprensa. Estarão concorrendo os consumidores que fizeram compras nas empresas participantes da promoção em torno do Dia das Mães e que preencheram corretamente os cupons.

A campanha promocional “Três Amores” contempla os clientes do comércio mourãoense em três datas especiais: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). A promoção da Acicam tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob, Sicredi, Colégio Adventista e Viasoft Pay.