PM promove seminário para discutir prevenção e combate ao assédio moral e sexual

A Controladoria-Geral (COGER) da Polícia Militar do Paraná promoveu, nesta terça-feira (30), o 1º Seminário de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual para a corporação. Ele teve o objetivo de demonstrar as ações educativas da corporação e os processos implementados internamente que possibilitam tramitação mais organizada em caso de denúncias. O encontro foi realizado no auditório do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em Curitiba.

O seminário contou com a participação do chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Paraná, coronel Waldick Garrett, e de promotores, desembargadores, deputados e demais autoridades públicas e políticas de Paraná, Santa Catarina e São Paulo, possibilitando maior entendimento dos militares estaduais na prevenção e combate ao assédio moral e sexual.

Para o subcomandante-geral da PMPR, coronel Paulo Henrique Semmer, o seminário foi um importante passo para a corporação trabalhar no recebimento, atendimento, prevenção e combate ao assédio moral e sexual em âmbito interno. “Sabemos da importância de atuar para combater esses crimes e, mais do que isso, em levar a prevenção para toda a corporação, possibilitando que a Corregedoria-Geral da Polícia Militar atue da melhor forma possível”, afirmou.

O corregedor-geral da PMPR, coronel Valmor Anderson Pereira, afirmou que o seminário serviu para a capacitação continuada dos militares estaduais. “Quanto mais expandirmos ensinamentos que possibilitem uma atuação mais humanizada aos nossos policiais militares, maiores serão nossos resultados na prevenção e combate aos crimes contra as mulheres. É nosso dever continuar debatendo melhorias para nossa corporação”, completou.

A secretária da Mulher e Igualdade Racial do Paraná, Leandre Dal Ponte, participou do ato de abertura do encontro e ressaltou que a iniciativa da Polícia Militar do Paraná vai ao encontro das políticas adotadas pelo Governo do Paraná em prol da prevenção e combate aos mais diversos tipos de assédio. Ela lembrou que o Estado criou diversas ferramentas para combater o assédio sexual e moral, como a Ouvidoria da Mulher, uma comissão especializada para a condução de processos e apurar as denúncias, além de uma sala de escuta especializada, além da redução de prazos para o encaminhamento das denúncias.

A 1ª vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), desembargadora Joeci Machado Camargo, disse que o assédio é um mal que deve ser combatido de todas as formas. “É nosso dever levar esse conhecimento para todas as pessoas. O assédio não se dá somente em palavras e gestos, mas o próprio olhar já faz com que uma mulher fique constrangida e com medo. A Polícia Militar do Paraná está de parabéns em promover esse seminário e debater o assunto que, com certeza, vai possibilitar um melhor atendimento para as mulheres”, afirmou.

OUVIDORIA

Os servidores da administração pública do Paraná devem procurar a Ouvidoria-Geral, por meio do telefone 0800 041 1113, para realizar denúncias.

PÚBLICO EXTERNO

A população em geral pode denunciar casos de assédio sexual ou moral de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo 190 da Polícia Militar do Paraná.

Fonte: Agência Estadual de Notícias