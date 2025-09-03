Reunião discute avanços do Parque de Tecnologia e Empreendedorismo em CM

Nesta terça-feira (2), o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, esteve na Prefeitura de Campo Mourão para tratar sobre o projeto do Parque de Tecnologia e Empreendedorismo do município.

Participaram do encontro o prefeito Douglas Fabrício, representantes da Unespar – Campus Campo Mourão, o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma, o diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão, Carlos Alberto Facco, o diretor do IPPLAN, Rosinaldo Nunes, além de assessores da Secretaria de Estado.

Durante a reunião, foram apresentadas atualizações do projeto, que tem como objetivo transformar o Parque de Exposições em um hub de inovação e eventos, fortalecendo o ecossistema de empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico da cidade.