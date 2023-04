Reunião da Acicam teve convidados especiais, parceria e auditório lotado

Uma vez mais, a reunião mensal ordinária da Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), realizada na noite desta quarta-feira (26/4), foi marcada pela abordagem de importantes questões para o setor produtivo do Município, a participação de convidados especiais e o Auditório Marta Kaiser completamente lotado. Em junho próximo, a entidade empresarial – a primeira criada na cidade e no Vale do Piquirivaí – completa 70 anos.

Na abertura, o primeiro secretário da Acicam, Itamar Zeni, enumerou os novos associados da entidade e anunciou que o mês de março foi encerrado com 1.164 sócios ativos. Em seguida, o presidente Ben-Hur Berbet detalhou as atividades da diretoria em eventos no mês passado. Destacou a realização da “Trilha do Empreendedor”, através de parceria com a Cacercopar e o Sebrae, a partir de junho.

A reunião prosseguiu com a apresentação da SGC – Sociedade Garantidora de Crédito e a sua forma de funcionamento. Empresários podem solicitar empréstimos com a garantia de fiador feita pela instituição, o que reflete na redução da taxa de juros e beneficia empresas que têm dificuldade de apresentar bens de garantia. Na sequência, Itamar Zeni fez a entrega de vale compra de R$ 100,00 a uma das ganhadoras na promoção “70 Dias de Prêmios”. Em comemoração às sete décadas da entidade, a Acicam está sorteando diariamente um vale compras de R$ 100,00 entre aqueles que se cadastram no aplicativo “Fácil Acicam”.

SANTA CASA

Um dos convidados especiais foi o diretor geral do Hospital Santa Casa, Maurício Fogaça. Além de discorrer sobre os serviços oferecidos pela instituição e novos projetos em implantação, falou sobre a permanente busca de formas para garantir a manutenção da Santa Casa, diante de uma tabela de pagamento por procedimentos pelo SUS que encontra-se defasada há anos. Ao final foi firmada nova parceria entre a Acicam e o Hospital Santa Casa que contempla os associados da entidade empresarial.

Outro convidado especial foi o novo coordenador geral da prefeitura de Campo Mourão, Sérgio dos Santos, que até recentemente comandava a Secretaria Municipal da Saúde. Inicialmente ele listou algumas das principais realizações à frente da área da Saúde e falou sobre suas origens – foi criado no jardim Paulista e trabalhou no comércio da cidade. Também apontou ações em desenvolvimento pela administração municipal em várias áreas, dando ênfase à proposta de transformação do parque de exposição – praticamente em desuso porque as instalações não atendem exigências da legislação – em parque tecnológico. Um investimento estimado de R$ 100 milhões em fase de negociação com o Governo do Estado.

A reunião da Acicam teve ainda a participação da presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Campo Mourão e Região (Cmeg), Ester de Abreu Piacentini, que anunciou a realização de vários eventos nos próximos meses. Também o vice-presidente do Conselho do Jovem Empresário (Conjove-Acicam), Gregório Kravchychyn, anunciou a realização de várias promoções em breve. Entre elas, o Feirão do Imposto e a sediação, em Campo Mourão, do Encontro Paranaense de Jovens Empreendedores, nos dias 4 e 5 de agosto. Outra participação foi de Jackson Bisi, presidente da Fundação Educere, que explanou sobre o ICMS Tecnológico. Campo Mourão está entre as cidades que, brevemente, terão incentivos para empresas do setor.

No encerramento, Titina Espindola falou sobre a reativação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e os objetivos e formas de atuação do órgão. Também anunciou ações que serão desenvolvidas em breve com o objetivo de conscientizar a comunidade de que importunação sexual é crime.

ACICAM

As reuniões da Acicam acontecem sempre na última quarta-feira do mês e tradicionalmente reúnem não apenas associados da entidade, mas também autoridades, lideranças da comunidade, dirigentes de instituições da sociedade civil organizada e representantes de outras entidades representativas do setor empresarial. Outra característica desses encontros é a abordagem de temas não apenas da área de negócios, mas também de questões de interesse da comunidade.