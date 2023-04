Polícia Civil prende suspeitos de homicídio na Vila Guarujá

Em um trabalho contínuo de investigação, a Polícia Civil prendeu na noite desta quarta-feira, 26, os dois homens suspeitos pelo assassinato de Adelmo Luiz dos Santos, 58 anos, ocorrido na tarde de ontem, na Vila Guarujá.

A vítima foi morta a facadas, na Rua 1, após um desentendimento com os agressores em um estabelecimento comercial. Ainda na tarde de ontem, equipes da Polícia Civil e Militar iniciaram as diligências e investigações na tentativa de prender os autores do crime.

Durante a noite dessa terça-feira, os policiais estiveram em alguns locais onde havia suspeita que a dupla estivesse, mas eles não foram localizados. Apenas na noite desta quarta-feira, por meio de uma denúncia que chegou ao 11º Batalhão da Polícia Militar, a Polícia Civil foi até uma localidade, próximo à Perimetral Tancredo Neves, e os dois acabaram detidos em uma residência.

As investigações foram comandadas pelo delegado Saulo, juntamente com sua equipe que desde o momento do crime não pararam, até chegarem aos autores do homicídio.

Conforme as informações apuradas pela polícia, após um desentendimento em um estabelecimento comercial, Adelmo foi até sua casa e retornou armado com uma faca. No entanto, os dois homens tomaram sua arma e o agrediram com socos e chutes. A vítima também foi esfaqueada e morreu no meio da rua. A equipe do Samu foi ao local, mas ele já estava morto.