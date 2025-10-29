Reunião da Acicam nesta quarta-feira

Sob a presidência de Francisco Viudes, a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realiza nesta quarta-feira (dia 29), a partir das 18h30min, a sua reunião mensal ordinária. O tradicional encontro da entidade vai acontecer no Auditório Marta Kaiser.

A participação de mais convidados especiais na reunião foi anunciada no início da semana pela Acicam. Está confirmada também a presença do suboficial João Marcos dos Santos e do segundo sargento Marcelo Fernandes de Souza (da Capitania Fluvial do Rio Paraná), além do gerente do Desenvolvimento Local da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Valter Velozo.

Os dois primeiros vão falar sobre a recente instalação em Campo Mourão de um Posto Avançado da Marinha do Brasil. A unidade funciona nas dependências da 8ª Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran, localizada no jardim Nossa Senhora Aparecida, com atendimento de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 16 horas. Oferece serviços como emissão, renovação e transferência do Título de Inscrição de Embarcação (TIE) e do Título de Inscrição de Embarcação Miúda (TIEM), além de segunda via e renovação da Carteira de Habilitação de Amador (CHA), entre outros atendimentos.

Valter Veloso vai expor aos empresários as linhas de crédito e as condições especiais de juros oferecidas pela Fomento Paraná, em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão.

ORDEM DO DIA

A reunião terá outros dois convidados especiais. O advogado Dr. César Dallabrida Junior vai abordar o tema “Adequação a NR-1”. O outro convidado especial é Ricardo Zvolinski Bomgiorno, que vai discorrer sobre “Entendendo a IA: como usar com segurança, estratégia e resultados”.

Diversas outras questões de interesse do empresariado local serão tratadas no encontro que todos os meses reúne grande número de associados da entidade, autoridades do Município, dirigentes de outras instituições ligadas ao setor produtivo e representantes de órgãos de apoio às empresas.