Reunião da Acicam apresenta detalhes da CCT e informações sobre trânsito  

Na noite desta quarta-feira (27/8), a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realizou a sua já tradicional reunião mensal ordinária. Uma vez mais com vasta e variada ordem do dia, abordando questões não apenas relacionadas à economia local, mas também assuntos de interesse da comunidade em geral. E o encontro teve convidados especiais e contou com a participação de grande número de associados, autoridades e lideranças mourãoenses.

Na abertura, o presidente da Acicam, Francisco Viudes, deu boas-vindas aos participantes, destacou o retrospecto de resultados positivos das reuniões mensais da entidade e ainda enalteceu a presença sempre marcante de público. Em seguida, o segundo vice-presidente, Raphael Menechini Neto, anunciou que a Acicam tem 48 novos associados, enumerando todas as empresas que se filiaram à entidade no último mês.

O primeiro convidado especial a usar da palavra foi o presidente do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região (Sindiempresarial), Nelson José Bizoto, que discorreu sobre a recém assinada Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2025-2026). Depois de meses de negociações foram firmadas as CCT do comércio e também dos minimercados, supermercados, mercados, hipermercados e atacarejos de 21 municípios da região polarizada por Campo Mourão.

O encontro prosseguiu com o uso da tribuna pela gerente do Sicob, Célia Furlanetto (que falou de ações sociais desenvolvidas pela cooperativa de crédito; e pelo consultor de negócios do Sebrae, Gabriel Rezende (que anunciou novas turma do Empretec e o lançamento do Programa Avançado de Lideranças), Também foi ocupada pelo vice-coordenador da Câmara Temática de Urbanismo e Infraestrutura do Codecam e membro da Acicam Jovem, Renan Senra, que tratou do lançamento da campanha de conscientização no trânsito – com o objetivo de reduzir acidentes e promover um trânsito mais seguro para todos. Participou ainda uma técnica da Divisão de Educação de Trânsito do Município.

A reunião da Acicam contou igualmente com as participações do chefe do Departamento de Trânsito do Município (Diretran), Nelson Casaroli; e do secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

O encerramento do encontro foi com o pronunciamento do capitão Lenin Mello Mazzini, novo comandante da unidade local do Corpo de Bombeiros, que falou sobre a atuação da corporação, estrutura, metas e desafios.