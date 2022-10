Réu que planejou atentado contra Renata Franco é condenado a nove anos e nove meses de prisão

O acusado de ser o mentor intelectual (mandante) do atentado contra Renato Franco, ocorrido há sete anos, foi condenado a nove anos e nove meses de prisão em regime fechado, por tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, mediante dissimulação. O julgamento foi realizado nesta quinta-feira, no Tribunal de Júri do Fórum de Campo Mourão.

O veredicto foi anunciado pelo juiz Paulo Pequito, após mais de 12 horas de julgamento.

O atentado ocorreu no dia 9 de novembro de 2015, após Renata ser atraida para uma emboscada, sob o pretexto de que comparecesse à Avenida do Bosque, no Jardim Araucária, para venda de espaço publicitário neste site.

Ao chegar ao local, ela foi surpreendida pelo atirador. Após receber o primeiro tiro, Renata deitou de bruços embaixo de seu carro, na parte da frente – queimando-se gravemente nas costas, com o motor do veículo.

O atirador ainda atirou no pé da vítima com a pistola 380 com que usava e, ao correr para fugir do ataque, Renata foi perseguida e levou mais dois tiros: um no braço esquerdo e o outro no ombro, do mesmo lado.

O julgamento foi presidido pelo juiz Paulo Pequito, tendo como assistentes de acusação o advogado Gustavo Ferreira Dias e Carlos Eduardo Pereira. Representando o Ministério Público, esteve o promotor Noboru Fukace. Atuaram na defesa do réu, os advogados Edmundo Santana e Roberto Brzezinski Neto.