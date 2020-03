Retomado serviço de desinfecção no entorno de espaços públicos

Foi retomado nesta segunda-feira (30), o serviço de desinfecção de algumas áreas públicas, como o Terminal de Transporte Coletivo Urbano e os hospitais Pronto Socorro e Unimed. Na sexta-feira foi realizada no entorno da UPA e das Unidades de Saúde dos bairros Paulista, Modelo, Cidade Nova, Alvorada e Urupês. Amanhã o trabalho terá sequência na Santa Casa e outros pontos de concentração de pacientes.

O serviço é realizado com o caminhão multifuncional utilizado para limpeza de bueiros. “É mais um trabalho de prevenção ao Covid-19 com esse projeto piloto, envolvendo a Defesa Civil, secretarias de Saúde e de Obras e Serviços Públicos”, explica o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Ireno dos Reis Pereira, que também é o chefe da Defesa Civil municipal.

Ele ressalta que a prevenção ainda é a melhor arma e essa é mais uma ferramenta que o município utiliza para tentar pelo menos amenizar a propagação do Coronavírus. O chefe da Vigilância em Saúde do município, Carlos Bezerra, explica que o produto utilizado é água sanitária, uma mistura de água limpa com cloro. “Foi estudada com técnicos uma dosagem da mistura para desinfecção desses locais de maior circulação de pessoas”, ressaltou Bezerra, ao acrescentar que o trabalho tem o apoio da Sanepar.

Bezerra reforça a importância dos cuidados com a higiene pessoal para evitar a contaminação e que as pessoas só procurem as unidades de saúde em caso de urgência. “Essa guerra ainda está começando, nosso trabalho é incessante e precisamos do apoio da população. Estamos fazendo o possível para minimizar e evitar um colapso na saúde”, enfatizou.

Atualmente o município está com dois casos confirmados, 14 suspeitos, 80 pessoas em monitoramento e 36 descartados. “Hoje 10 leitos de UTI em Campo Mourão estão utilizados por pacientes em tratamento de Covid-19”, lembrou o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.