Retoma Campo vai incentivar mais participação da população na vida da cidade

Criar uma série de ações visando a retomada de atividades paralisadas ou prejudicadas pela pandemia de Covid-19 e ao mesmo tempo envolver mais a população na vida urbana. Essa é a proposta do Programa Retoma Campo, que será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (15) e vai desencadear ações baseadas na geração de renda, acolhimento social e qualidade de vida.

“Até dezembro as ações que acontecerem na cidade por iniciativa da prefeitura nas áreas de empreendedorismo, atividades físicas e culturais farão parte do programa. Com o avanço da vacinação e redução nos casos graves de Covid, queremos gradativamente envolver as pessoas com a vida da cidade e recuperar a auto-estima”, ressalta o coordenador geral de governo, Carlos Alberto Facco.

Segundo ele, o Retoma Campo estará presente em campanhas como o Outubro Rosa, Novembro Azul, na programação de Natal, atividades ambientais e esportivas, além de palestras, consultorias e programações ligadas ao projeto da cidade mais humana e inteligente. Atividades serão realizadas nos bairros, nos parques, nas escolas, unidades de saúde, praças esportivas, entre outros.

Uma página na internet foi criada exclusivamente com a programação das atividades. “A ideia é concentrar as ações nesse programa para que as pessoas tenham conhecimento e possam participar”, explica Facco, ao acrescentar que o programa será realizado com vários parceiros, cada um dentro de sua atividade.

Outra novidade para a população será um aplicativo de gestão colaborativa (Colab) para interação com o cidadão. “Campo Mourão será a primeira cidade do Paraná a adotar esse aplicativo, que já é usado em outros estados. Faz parte da proposta de criar mais envolvimento e compromisso da população com a cidade”, explica Facco.