Iniciada capacitação de mulheres empreendedoras

A primeira turma inscrita no curso voltado a mulheres empreendedoras iniciou as atividades na noite de segunda-feira (13), no Sebrae. Nesta terça-feira (14), será o lançamento da segunda turma, formada por 35 mulheres. O prefeito Tauillo Tezelli participou da abertura, juntamente com a coordenação regional do Sebrae e secretários municipais.

O programa oferece várias opções de capacitação profissional, entre elas para fomentar o empreendedorismo entre o público feminino. As duas turmas terão oito encontros com duas horas semanais (à noite). O curso será presencial, realizado no Sebrae (Rua Santa Cruz, 1085).

As mulheres que já trabalham por conta própria ou que desejam iniciar um negócio terão acesso a conteúdos como: iniciar um negócio próprio, aproveitar as mídias sociais para divulgar e vender seus produtos e ainda fortalecimento das parcerias.

“O objetivo é estimular as pessoas a pensarem num próprio negócio como alternativa de geração de renda já que muitas vezes o primeiro pensamento é de buscar um emprego com carteira assinada e que nem sempre acontece”, enfatiza a secretária de Assuntos de Governo, Marley Formentini.