Tecnologia: aplicativo substitui bloco de multas no 11º BPM e traz mais agilidade na fiscalização do trânsito

Os policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar passam, a partir do mês de junho, a utilizar o aplicativo GIT Mobi para auxiliar na fiscalização do trânsito em Campo Mourão e nos outros municípios de responsabilidade da unidade.

O tradicional bloco de papel está sendo substituído pela tecnologia, o serviço agora será feito eletronicamente, com rapidez e segurança no preenchimento.

O App foi desenvolvido pela Celepar, em conjunto com o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR). Entre as principais vantagens estão a possibilidade de minimizar os erros durante a confecção das notificações.

O Aspirante-a-Oficial PM, Lorenzo Folda Detzel, comandante do Pelotão de Trânsito da unidade esclarece. “Ao digitar a placa, o agente já tem os dados do veículo de maneira completa, ou seja, o policial já consegue confirmar no ato da infração se os dados estão corretos em relação ao veículo”, explicou.

Na manhã desta quarta-feira foi realizado um bloqueio de trânsito com a utilização da nova ferramenta. Ainda segundo o Oficial, o aplicativo pode ser usado com ou sem conexão com a internet e a infração poderá ser enviada por SMS ou por e-mail ao condutor do veículo.

“Nós queremos utilizar a tecnologia para nos auxiliar na fiscalização do trânsito, com o objetivo de trazer mais segurança e diminuir os índices de acidentes na região”, pontua Detzel.

Com informações: Comunicação Social 11° BPM