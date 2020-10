Restam poucos convites da Leitoa Mateira drive thru em prol da PAIS

A procura de convites para a Leitoa Mateira que será servida no sistema drive thru, no próximo domingo (25), foi grande nos últimos dias, mas ainda restam alguns convites a venda. O prato típico de Mamborê está sendo comercializado a R$ 40,00 (combo) e a entrega será no Celebra Eventos, das 10h às 14h.

O evento é promovido pelo Buffet Mundial e parte da renda será destinada para a Associação dos Protetores de Animais Independente (PAIS) de Campo Mourão. Acompanham a leitoa mateira, farofa, arroz, bolinho de mandioca e salada.

O prato será preparado pela equipe do “Mestre Jura”, responsável por toda preparação da Leitoa Mateira, na festa do prato típico de Mamborê.

Os convites estão à venda com Carlinhos pelo Whatsapp 99925-2268, ou ainda no Pet Shop Mundo Animal (Rua Mato Grosso n 1796 – próximo ao Supermercado Paraná do centro).