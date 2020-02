Resíduos da construção civil será tema de reunião hoje na Prefeitura

Uma reunião marcada para hoje, a partir das 19 horas, no auditório da Prefeitura, vai discutir sobre os problemas relacionados aos resíduos da construção civil em Campo Mourão. O objetivo do debate é encontrar soluções para a adequada destinação desse tipo de material.

O público-alvo da reunião são empresários do ramo de construção civil, engenheiros e arquitetos. O evento é promovido pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR) e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Campo Mourão.

O secretário da Agricultura e do Meio Ambiente, Franco Freire explica que a UTFPR está elaborando um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil ao município. “Inicialmente esse plano será apresentado hoje aos empresários que atuam no ramo da construção civil e também aos engenheiros e arquitetos, mas futuramente a ideia é apresentar uma minuta para elaboração de uma lei com regras para o descarte desses materiais”, disse ele.

Atualmente, os resíduos da construção civil são recebidos pela Pedreira Casali, mas nem todo mundo têm a consciência de fazer o descarte de forma correta. “Infelizmente muita gente descarta esses resíduos em fundos de vales ou terrenos baldios, por isso a necessidade de regularizar essa questão”, afirma.