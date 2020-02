Atleta de Barbosa Ferraz se apresenta ao Londrina para compor a base

O jovem Nathan de Jesus atleta da Escolinha de Base do Londrina ADRBF- Polo Barbosa Ferraz se apresentou nessa manhã (06), no Londrina acompanhado por seu pai Reginaldo de Jesus e do Professor Adrialdo Framartino. Nathan treinou no ano de 2019 na escolinha em Barbosa Ferraz e participou da avaliação junto com a Base onde foi selecionado para fazer parte do Sub-17 do Londrina.

A Escolinha do Londrina em Barbosa Ferraz iniciou suas atividades em 2019 e entra neste ano com um excelente resultado já tendo um atleta selecionado e dois sendo monitorados pelo Clube com chances reais de fazerem parte do elenco.

O Professor Adrialdo destaca que todos os atletas terão oportunidade de participar de seletivas e avaliações dentro do clube fruto da parceria que a franquia tem com o clube porém para que o atleta seja encaminhado ele deve estar empenhado nos treinamentos demonstrando o interesse e tendo condições para participar das avaliações.

Desejamos ao atleta muito sucesso, que este seja apenas o primeiro passo para uma carreira de sucesso e que Deus abençoe para que chegue no profissional que é o sonho do atleta. Agradecemos a nossa equipe de Barbosa Ferraz e ao Alencar coordenador de base do Londrina pela parceria conquistada e os frutos que vem sendo colhidos.

Aos meninos que tem esse sonho e quer treinar no Londrina entre em contato conosco e inicie seus treinamentos.

Fonte: blogdoadrialdoframartino