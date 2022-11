Ato por “intervenção federal“ reuniu mais de 1 mil pessoas no Tiro de Guerra

O Dia de Finados foi marcado por uma manifestação em frente ao Tiro de Guerra de Campo Mourão, reunindo cerca de 1 mil apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Moradores de cidades da região também participaram do ato, organizado por meio das redes sociais.

O grupo empunhava faixas com pedidos de “intervenção federal”, “marcha pela família com Deus pela Liberdade”, além de outros cartazes com pedidos. A multidão usava as cores verde e amarelo, e também bandeiras do Brasil.