Residência é furtada e incendiada por ladrão

Além de furtar objetos de uma residência no inicio da noite desta sexta-feira, o bandido ainda incendiou o imóvel, que ficou completamente destruído. A ocorrência foi registrada na rua Roberto José Rodrigues, no jardim Modelo, em Campo Mourão.

Os moradores não estavam na casa e a informação sobre o furto e o incêndio criminoso foi repassada por um parente da vítima. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas quando chegou ao local toda a parte de madeiramento do telhado e os móveis já estavam destruídos.

“O local era de difícil acesso, uma rua sem asfalto e a última do bairro. Além disso, tivemos que quebrar um cadeado para entrar e combater as chamas”, disse sargento Davi, do Corpo de Bombeiros.