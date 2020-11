Reservatório do Parque Estadual Lago Azul recebe 70 mil alevinos

Mais 70 mil alevinos das espécies jundiás, dourados, pintados, pacus, piauçus, curimbatás e lambaris foram soltos no reservatório do Lago do Parque Estadual Lago Azul na manhã desta sexta-feira (20). Foi a 11ª soltura de peixes juvenis nativos para repovoamento do lago, que é uma das principais áreas de lazer do município.

Um dos pontos de soltura foi a Associação dos Funcionários Aposentados do Banestado e o evento contou com a presença de representantes de órgãos ambientais, da empresa responsável pela gestão e operacionalização do reservatório (Enel), Rotary, associação de pescadores, entre outros. O prefeito em exercício, Beto Voidelo, foi representado pelo secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Franco Sanches.

O repovoamento do reservatório com peixes nativos das bacias hidrográficas do Estado é uma das condicionantes estabelecidas na licença de operação do IAT à empresa responsável pela gestão e operacionalização do reservatório. Periodicamente são realizadas análises laboratoriais de qualidade da água, a fim de acompanhar as características ecológicas do ambiente.