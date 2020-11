Mulher fica ferida em acidente em CM

Uma mulher de 41 anos, motorista de um GM/Vectra, placas de Moreira Sales, ficou ferida ao colidir o veículo contra um Fiat Uno. O acidente ocorreu por volta das 09h15 desta sexta-feira, no cruzamento da rua Quinto Slomp, com a rua dos Pioneiros.

Segundo as informações, o motorista do Fiat Uno descia a rua Quinto Slomp e acabou avançando na rua dos Pioneiros. A motorista do Vectra, que transitava pela rua dos Pioneiros não conseguiu evitar o impacto.

Com o choque, ela perdeu o controle da direção e o veículo bateu em um poste. A mulher foi atendida pelo Siate e foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro, com ferimentos moderados. O motorista do Uno não se feriu. Ele permaneceu no local, mas o carro dele foi retirado antes da chegada da Polícia Militar.