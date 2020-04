Representante do CRC-PR e advogados em live da Acicam

Na noite desta quarta-feira (29/4), a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) realizou mais uma live pelo facebook. “Novas leis e regras jurídicas exclusivas para suporte das empresas em tempos de pandemia” foi o tema central da live desta semana, com duração de aproximadamente uma hora.

O evento foi coordenador pelo vice-presidente da Acicam, Ben-Hur Berbert, com a participação de três convidados especiais: o contador e professor Adalberto Barbosa (vice-presidente de Registros do CRC–PR) e dos advogados Raphael Viana Couto e César Dallabrida Júnior.

A Acicam tem realizado uma série de lives no decorrer das últimas semanas com o objetivo de atender demandas do empresariado local neste período de pandemia da Covid-19. Especialistas em várias áreas (direito trabalhista, planejamento estratégico, linhas de crédito emergenciais, marketing digital, etc.) têm sido os convidados da entidade para esclarecer dúvidas e oferece orientações aos empresários.

Na live desta quarta-feira, Adalberto Barbosa destacou a especial importância do contador neste momento de dificuldade para as empresas, chamando a atenção para as possibilidades de adiamento do pagamento de tributos governamentais e do parcelamento futuro. Já os advogados Raphael Couto e César Dallabrida Júnior apontaram que o melhor caminho neste momento é a negociação, além de prestar orientações aos empresários referentes a várias questões.

Para as próximas semanas estão programadas novas livres da Acicam pelo facebook.