Definido horários do comércio, a partir de sábado, em C. Mourão

Neste sábado (1/5), o comércio lojista de Campo Mourão atenderá os consumidores das 9 às 17 horas. Já é uma tradição local o funcionamento do comércio em horário especial nos dois primeiros sábados do mês.

Na próxima semana, de segunda a quinta-feira, o comércio voltará a funcionar em horário normal: das 9 às 18 horas. Já na sexta-feira (dia 8), em razão da comemoração do Dia das Mães, as lojas permanecerão abertas das 9 às 22 horas. Também no sábado (dia 9) o atendimento aos consumidores será em horário especial: das 9 às 17 horas.

A retomada do funcionamento do comércio em horário normal – inclusive com horários dilatados nos dias que antecedem o Dia das Mães – veio de encontro a reivindicação que a Associação Comercial e Industrial (Acicam), juntamente com outras entidades empresariais da cidade, protocolou na prefeitura. “Dessa forma, o Município entendeu a necessidade do comércio e, juntamente com o Comitê de Gestão de Crise, flexibilizou os horários”, destaca uma nota oficial distribuída pela Acicam.

A entidade empresarial também ressalta na nota: “é fundamental que todos continuem respeitando todas as medidas de segurança sanitárias destinadas a evitar aglomeração de pessoas e propagação do Covid-19. Em breve, tudo voltará ao normal”.