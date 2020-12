Repartições públicas terão recesso de 21 a 31 de dezembro

As repartições públicas municipais terão recesso do expediente no período de 21 a 31 de dezembro. Decreto publicado no dia 4 de dezembro estabelece os horários diferenciados para atendimento nesse período, bem como unidades administrativas onde o atendimento não será interrompido.

No período de recesso continuarão com atendimento ininterrupto a UPA, Cemitério Municipal, Aeroporto, Divisão de Transportes da Secretaria de Saúde, Serviços de Vigilância patrimonial, abrigo provisório à pessoa em situação de rua e fiscalização Covid-19. O atendimento do Conselho Tutelar funcionará dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro das 7h30 às 13 horas e nos outros dias, ininterruptamente, pelo telefone de plantão (44) 99125 6727.

Nos dias 21, 22, 23, 28 e 29 de dezembro, haverá expediente normal, das 7h30 às 13 horas, na Praça de Atendimento, inclusive Protocolo Geral do Município (Rua Brasil, nº 1407) e apenas expediente interno no dia 30 de dezembro de 2020. Excepcionalmente, poderá ocorrer expediente interno no período de 21 de dezembro de 2020 a 3 de janeiro de 2021 nos departamentos que executam serviços imprescindíveis ao encerramento do exercício 2020.

SAÚDE

As unidades de saúde terão horários diferenciados para atendimento ao público. Nos dias 21, 22, e 23 de dezembro, haverá atendimento nas unidades básicas dos jardins Pio XII, Damferi, Lar Paraná, Vila Urupês, Paulista, Avelino Piacentini; Fortunato Perdoncini, Alvorada, CAPS AD, Restaurar, ambulatórios de Saúde Mental e de Infectologia DST/SAE.

Nos dias 28, 29 e 30 vão funcionar as unidades do Conjunto Cohapar, Lar Paraná, Vila Cândida, Copacabana, Centro Social Urbano, Tropical I; Cidade Nova, Jardim Modelo e CAPS II. A Farmácia Especial da sede da Secretaria de Saúde vai funcionar nos dias 21, 22, e 23 de dezembro, das 7h30 às 13h30. Nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro, das 7 às 23 horas, funcionará o Pronto Atendimento Lar Paraná.

Na Secretaria Municipal de Ação Social haverá atendimento nos três CRAS e CREAS nos dias 23 e 30 de dezembro, das 7h30 às 13 horas. O atendimento em todas as repartições será retomado no dia 4 de janeiro.