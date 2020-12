Aluno do Colégio Integrado é aprovado na Academia da Força Aérea

O aluno do curso extensivo Promed do Colégio Integrado, de Campo Mourão, Bill Clayton dos Anjos Lopes, foi aprovado no exame de admissão do curso de Formação de Oficiais de Infantaria (CFOINF) da Academia da Força Aérea (AFA).

Com uma das provas mais concorridas do país e com alto nível de dificuldade, o curso é ministrado na Academia da Força Aérea, em Pirassununga (SP) e tem duração de quatro anos, em regime de internato. O CFOINF é caracterizado pela instrução de combate em terra, com o objetivo de preparar o Cadete de Infantaria ao desempenho de funções para gerir as atividades desenvolvidas nas Unidades de Infantaria, incluindo as tarefas de operações especiais, emprego de tropa, de autodefesa das Organizações da Força Aérea e de defesa antiaérea. Além disso, o curso confere ao diplomando a graduação de Bacharel em Ciências Militares, com habilitação em Infantaria da Aeronáutica.

Bill, que é de Belém (PA), comemorou a aprovação, que veio depois de várias tentativas e muita dedicação aos estudos. “Essa é uma das maiores conquistas da minha vida”, celebrou o estudante.

O estudante contou que há alguns anos vinha se dedicando às provas da área militar, mas que foi só depois que começou a estudar no Promed, onde chegou como aluno bolsista em 2019, que a aprovação foi possível. “Se eu não tivesse estudado aqui, não posso dizer que eu teria passado na prova este ano, não posso dizer. Toda a equipe de professores me ajudou muito, eles me atendiam pessoalmente, realizavam monitorias todos os dias. Sem contar o ambiente das cabines que é sensacional para estudar, completamente silencioso, então dá para se concentrar bastante, a gente estuda muito e vai entendendo tudo o que tem que fazer”, contou

Para o coordenador do Ensino Médio do Colégio Integrado, Thiago Veronezzi, a aprovação do aluno é motivo de orgulho. “Nós estamos muito felizes com a aprovação do Bill, que é um aluno que chegou para gente com uma série de dificuldades, com muitos conteúdos pendentes, mas que através de um estudo organizado, de uma estrutura personalizada e disciplinada de organização de quais matérias estudar, de como estudar, de quais horários realizar as atividades, também com todo o suporte dos nossos professores, com toda atenção dele nas aulas, nas monitorias, nos atendimentos, nos momentos de tirar dúvidas, a aprovação foi possível”, explicou o coordenador.

Ainda de acordo com o coordenador, a conquista do aluno é um ótimo indicativo do trabalho realizado pelo Colégio Integrado. “É bem satisfatório ter esses resultados. Realmente é uma comprovação de que, assim como em 2018, 2019 nós já havíamos tido resultados incríveis com a nossa metodologia, essa aprovação também vem mostrar que nós estamos mesmo no caminho certo e coloca o Integrado como a uma das principais instituições da região, com certeza a melhor escola de ensino médio e pré-vestibular de Campo Mourão. Nós ficamos muito felizes pela conquista do Bill e ficamos na torcida para que ele seja um profissional de muito sucesso”, comemora.