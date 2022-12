Repartições municipais não terão expediente na tarde desta sexta

Conforme decreto publicado no órgão oficial eletrônico do município, o expediente nas repartições públicas municipais nesta sexta-feira (9), será das 7h30 às 11 horas. O horário diferenciado foi estabelecido por conta do horário do jogo da seleção brasileira de futebol nas quartas de final da Copa do Mundo, que nesta sexta-feira será às 12 horas.

Nas Unidades de Ensino e sede da Secretaria Municipal da Educação o horário de expediente será das 07h30 às 11h30. Os horários estabelecidos no decreto não se aplicam aos serviços essenciais, bem como à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas), Pronto Atendimento do Lar Paraná, Serviço de Ambulância, Cemitério Municipal, limpeza pública e serviços de Vigilância Patrimonial.