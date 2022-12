Morador de Janiópolis inicia pedalada de 1 mil km rumo a Aparecida do Norte

Pedalando sua bicicleta Monark Barra Circular, ano 80, José Beletato, 44 anos, popularmente conhecido como “Avião”, em Janiópolis, iniciou nesta madrugada, uma viagem de 1 mil quilômetros rumo a Aparecida do Norte (SP). Ele saiu às 2 horas da madrugada do distrito de Arapuan para fazer a viagem com o objetivo de arrecadar alimentos para as pessoas mais carentes.

A meta é arrecadar mais de uma tonelada de produtos, média de um quilo por cada quilômetro pedalado com sua bicicleta. Ele disse que várias empresas estão patrocinando as despesas da viagem e o que sobrar vai comprar mais alimentos.

Em Janiópolis as pessoas poderão doar alimentos nos seguintes pontos de arrecadação: No Escritório da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, nos supermercados Coelho e Paschoal. Quem preferir poderá fazer uma doação via pix para a chave celular: 44999102061.

“Todas as doações serão bem-vindas, pois o objetivo é fazer um Natal Melhor para algumas famílias que mais necessitam”, disse Avião, que iniciou a sua segunda viagem para Aparecida.

Os patrocinadores da viagem são os seguintes: Supermercados Arapuan, Marina, Aparecida, Coelho, Zanin, Tizil, Dias Bike, Renato Bicicletas, Bicicletarias Monark, PC Adventure, Rebequi Materiais para Construção, Academia Fitness, Rosa Cereja Boutique, Plano Funesplan, Pomini Advogados, Drogamais, Vereadores de Janiópolis, Sol Artes, Panificadora e Confeitaria Paraná, Bufet D´Angelo e Auto Socorro Boa Esperança.

Ele também conta com um grupo de Amigos que tem João Vitor Carbone, Valdemi Pereira, Professora Iracema, Senivaldo Pereira, Rogério Matias e Gustavo de Paula.

Com informações: Alo Janiooplis