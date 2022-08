Renovado contrato com artesãos para uso de espaço no Mercadão Municipal

A Associação de Artesãos de Campo Mourão (Artecam) e a Associação Casa do Artesão vão continuar a utilizar uma sala box (estande) do Mercadão Municipal. A renovação do termo de cessão de uso por mais dois anos foi assinada na manhã desta terça-feira (30), em cerimônia no gabinete do prefeito Tauillo Tezelli.

Os artesãos foram representados pela presidente da Casa do Artesão, Hilda Correia e pela presidente da Artecam, Angélica De Pintor. Alguns artesãos também estiveram presentes, assim como o secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma e o diretor do Procon, Sidnei Jardim.

“Muito importante essa renovação porque se tivéssemos que pagar aluguel se tornaria inviável. A maioria dos artesãos são pessoas idosas que têm na atividade uma complementação da renda”, observou Hilda. As associações também têm espaço na Feira da Economia Criativa, realizada aos domingos na Praça São José, onde recebem orientações e apoio da Casa do Empreendedor.

A Artecam foi fundada há 38 anos e conta com mais de 40 associados. Eles confeccionam trabalhos como pinturas em tecidos, trabalhos em madeira, bambu, feltro, barbantes, linhas e tecidos em geral. A Casa do Artesão foi fundada em 2007 e atualmente conta com 120 artesãos associados de Campo Mourão e região.