Pelo 7º mês seguido, Campo Mourão tem saldo positivo de empregos

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (SEIDEC), divulgaram nesta terça-feira (30), o boletim mensal com os dados do mercado de trabalho de Campo Mourão.

Os dados divulgados, são os disponibilizados pelo Ministério da Economia por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – NOVO CAGED, tendo como referência o mês de julho de 2022.

Com a nova atualização, Campo Mourão permanece pelo sétimo mês consecutivo com saldo positivo de empregos. O município está em 5º lugar, entre as cidades que mais empregam, com até 100 mil habitantes.

Neste mês, foi registrado em Campo Mourão o saldo de 48 novos postos de trabalho. O saldo é resultante de 1.085 admissões e 1.037 desligamentos. Em comparação ao mesmo período, em 2021, verificou-se um crescimento de 17% na geração de empregos, conforme gráfico abaixo.

Ao observar o perfil dos novos empregados contratados em Campo Mourão, os dados do Novo Caged apontam que, dos 48 novos postos de trabalho, 24 foram ocupadospor aprendizes que possuem ensino médio incompleto e ocupam a faixa etária até 17 anos.

Vale destacar ainda que, o saldo de empregos foi impulsionado principalmente pelo setor da construção, que gerou 42 novos postos de trabalho, seguido do setor de comércio (22 novos postos de trabalho). Já na agropecuária, nos serviços e na indústria, as demissões foram maiores que as admissões neste mês, o que pode ser visualizado no gráfico, abaixo.

Vale ressaltar ainda que, em julho, a atividade que mais gerou empregos em Campo Mourão foi a construção de edifícios, com 34 novos postos de trabalho. Ainda de acordo com os dados do Novo Caged, de janeiro a julho deste ano, o município apresentou um saldo acumulado de 1.103 novos postos de trabalho, sendo o setor de serviço o que mais contribui para a geração de empregos, sendo 539 no total, seguido da indústria (248 novos postos de trabalho), comércio (176 novos postos de trabalho), construção (117novos postos de trabalho) e agropecuária (23 novos postos de trabalho).

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM em parceriacom Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico – SEIDEC. A Equipe é composta pela Secretária Executiva do CODECAM, a Economista Dra. JackellineFavro, com suporte da estagiária Layany Souza Ferreira (acadêmica de Ciências Contábeis – UNESPAR) e do Diretor da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão Prof. Rosinaldo Nunes Cardoso.