Renovada sinalização horizontal no Terminal Rodoviário

O Terminal Rodoviário Estanislau Gurginski recebeu nesta semana serviços de pintura na sinalização horizontal, como faixa de pedestres, vagas de estacionamentos e nas plataformas de embarque. O serviço foi executado por uma empresa contratada pela Codusa, que responde pela gestão do espaço desde o mês de julho.

O presidente da Codusa, Luiz Carlos Malavazi, lembra que desde que o imóvel foi retomado pelo município foram executados diversos serviços de manutenção. “No fim de ano e com a situação mais tranquila em relação a pandemia a tendência é de maior movimento na rodoviária”, observa Malavazi. Ele acrescenta que o município está contratando projeto para reforma e revitalização do espaço.

Inaugurado em junho de 2000, o Terminal Rodoviário de Campo Mourão começou a funcionar em agosto de 2001, administrado por uma empresa de Foz do Iguaçu até o vencimento do contrato, em 25 de julho de 2021. “Recebemos o imóvel com uma série de problemas de manutenção e aos poucos estamos procurando organizar para atender cada vez melhor os usuários”, enfatiza.