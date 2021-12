Unespar apresenta projeto do curso de Agronomia à SETI

No dia 6 de dezembro a Unespar – Campus de Campo Mourão – apresentou Projeto do curso de Agronomia ao Superintendente de Ciência Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, professor Dr. Aldo Nelson Bona, em Curitiba.

O projeto é fruto de debates internos e de consulta pública realizada com a comunidade da região, sendo elencado como a preferência da pesquisa realizada, buscando atender demandas sociais, econômicas e ambientais, com o objetivo de promover o desenvolvimento mais justo, igualitário e sustentável.

Participaram da reunião a Reitora da Unespar, professora Dra. Salete Machado Cirino, o Diretor Geral do Campus de Campo Mourão, professor Dr. João Marcos Borges Avelar, o Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, professor Dr. Adalberto Dias, a Chefe da Divisão de Graduação, professora Ma. Ceres América Ribas e a Coordenadora do Grupo de Trabalho para implantação do curso de Agronomia, professora Dra. Andréa Machado Groff.

Além da equipe da Unespar, estiveram presentes na reunião, o Prefeito Municipal de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, o Deputado Federal Rubens Bueno, os Deputados Estaduais Márcio Nunes e Douglas Fabrício e a Chefe do Núcleo de Educação de Campo Mourão, Ivete Keiko Sakuno Carlos.

Durante a reunião foi apresentada a estrutura do curso de agronomia, com previsão de instalação em 2023, que vem recebendo grande apoio de lideranças da região. O projeto foi bem aceito pelo Superintendente, que se comprometeu em trabalhar junto ao governador para implantação do novo curso.

Conforme comenta o Diretor Geral do Campus, a construção do projeto foi realizada de forma coletiva e atendendo uma demanda da própria comunidade, Avelar ainda ressalta sobre a importância da implantação do curso em uma Universidade Pública, como a Unespar, garantindo maior acesso ao Ensino Superior de Qualidade e preparando mais profissionais para o mundo do trabalho.

A Direção aproveita para agradecer pelo empenho de todos que se dedicaram na organização do Projeto e o apoio de Vice-prefeita, Fátima Nunes, que devido a outros compromissos não pode comparecer na reunião.

