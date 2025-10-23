Campo Mourão realiza evento “Conexão Rosa” para celebrar o empreendedorismo feminino

Em celebração ao Outubro Rosa e ao protagonismo das mulheres empreendedoras, a Agência do Trabalhador e a Casa do Empreendedor de Campo Mourão promovem, no dia 27 de outubro, o evento “Conexão Rosa – Café, Estilo e Empreendedorismo Feminino”.

A programação será realizada a partir das 14h, na Casa do Empreendedor, e promete uma tarde especial de autocuidado, inspiração e valorização feminina. As interessadas podem se inscrever gratuitamente pelo link: https://forms.gle/2egzpZqZCcbc8Qph8

O encontro contará com duas palestras: “Imagem Pessoal e Autoestima Feminina”, ministrada pela consultora de imagem e estilo, Amanda Barbosa, e “Sonhos”, com a consultora empresarial Ana Paula Pavelski. Além dos momentos de aprendizado e troca de experiências, haverá café, networking e sorteio de brindes para as participantes.

O evento também terá a participação do curso de Enfermagem da UNICAMPO e das alunas dos cursos profissionalizantes do Instituto Mix, que irão realizar demonstrações práticas dos conhecimentos e técnicas aprendidas em sala de aula.

Com apoio da SEARA, Instituto Mix e UNICAMPO, o “Conexão Rosa” reforça a importância do cuidado com a saúde, da autoestima e do empreendedorismo como caminhos para a transformação pessoal e profissional.