Estado promove fórum de planejamento em Goioerê

A Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes promoveu o Fórum Regional de Planejamento e Desenvolvimento do Paraná, na região da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam).

O evento, promovido pela Escola de Liderança do Paraná, reuniu mais de 160 pessoas, entre prefeitos, secretários municipais, vereadores e representantes de diversas entidades e associações, na Associação Comercial e Empresarial de Goioerê.

A secretária da Indústria e Comércio de Goioerê, Regina Cruz, abriu o fórum. “Estamos muito honrados com a presença do governo do Estado. É importante pensarmos em desenvolvimento com planejamento, para que os municípios cresçam de forma sustentável, comprometidos com a sociedade”, disse.

O presidente da Comcam e prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson Miliossi, também falou sobre a atuação da equipe do governo paranaense nos municípios. “Sabemos dos investimentos e das facilidades nos grandes centros, mas as pequenas cidades precisam de um olhar especial. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior vai fazer um importante trabalho voltado a esses pequenos municípios”, enfatizou.

A coordenadora da Escola de Liderança, Mira Graçano, explicou aos presentes o objetivo dos fóruns regionais ao afirmar que são encontros de trabalho que visam o melhor aproveitamento dos programas e dos projetos de desenvolvimento, já que o governo do Paraná está empenhado na transformação principalmente dos municípios que apresentam os maiores desafios. “Viemos para conversar e ouvir sobre o que pode facilitar o trabalho e o desenvolvimento das cidades”, disse.

O secretário estadual do Planejamento, Valdemar Bernardo Jorge, encerrou o evento lembrando que governador pediu que os secretários estivessem sempre juntos com a população. “Temos visitado várias regiões para conhecer de perto suas necessidades, vocações e potencialidades, e pensar nas melhores soluções de acordo com a realidade local”, disse. “O governo trabalha para aumentar a excelência na gestão pública, mas também para cuidar daqueles que mais precisam, para combater uma pobreza que é invisível às estatísticas, levando qualificação aos jovens, trazendo tecnologias, melhorando a saúde e combatendo os bolsões da criminalidade. É assim que se faz um novo Paraná”, acescentou.

CICLO DE PALESTRAS

A primeira palestra foi ministrada pelo engenheiro eletricista da Copel, Rodrigo Braun dos Santos, que abordou o tema “eficiência energética” nos municípios. Ele apresentou exemplos práticos e bem-sucedidos de parcerias, dicas de substituições de equipamentos e inovações em geração de energia, para menor utilização nas cidades. Braun mostrou, ainda, os procedimentos, cronogramas e critérios para a seleção de projetos de eficiência energética em chamadas públicas.

O superintendente da Paraná Cidade, Álvaro Cabrini, falou sobre os desafios das prefeituras na promoção de melhorias em infraestrutura urbana. “Algumas dificuldades vêm por conta da falta de qualidade dos projetos que são apresentados. Outro desafio está na melhoria da eficiência da gestão pública, pois durante a prestação de contas serão levados em consideração as formas de gasto, os critérios adotados e quais retornos foram gerados à sociedade”, disse.

Segundo Cabrini, é importante que os municípios construam parcerias para dividir conhecimentos, melhores práticas e novas formas de estruturação dos projetos. “Apostem nas associações, nos consórcios, na maior participação das microrregiões administrativas e também no conhecimento das universidades, para que seus municípios aumentem a velocidade e a eficiência de seus projetos”, disse.

Em seguida, a Secretaria de Planejamento reforçou aos gestores públicos a importância da gestão eficiente de convênios e da prospecção de recursos federais.

O ciclo de palestras foi encerrado com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Carlos Alberto Facco, que compartilhou experiências inovadoras na gestão pública municipal.

