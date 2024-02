Rede municipal serve mais de 20 mil refeições por dia em Campo Mourão

A qualidade das mais de 20 mil refeições oferecidas diariamente aos alunos da rede municipal de ensino de Campo Mourão é garantida pelo cardápio produzido por nutricionistas da Divisão de Alimentação Escolar (DIALE), da Secretaria de Educação. Tudo conforme as normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

São 44 unidades educacionais (escolas e Centros de Educação Infantil) contempladas com produtos que contribuem com o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e o rendimento escolar. O atendimento inclui alunos com restrição alimentar, cujos pais devem informar no ato da matrícula e apresentar laudo médico.

A nutricionista responsável, Simone Hoffmann, explica que o cardápio segue as diretrizes do PNAE. “A abordagem adotada oferece especial atenção aos estudantes com necessidades dietéticas específicas, garantindo que cada um receba o apoio necessário para uma alimentação saudável”, enfatiza.

Os alimentos são adquiridos pela Agricultura Familiar (chamamento público anual) e por empresas contratados por meio de licitação. O investimento é superior a R$ 3 milhões anualmente, financiados por recursos federais e municipais. A DIALE tem um papel central na implementação, monitoramento, coordenação e avaliação do Programa Municipal, incluindo a capacitações anuais.

A política alimentar busca minimizar a presença de produtos ultraprocessados, açúcares e gorduras trans nas refeições escolares, e proíbe integralmente a oferta desses produtos a crianças menores de três anos. “Além de melhorar o padrão nutricional das refeições, a iniciativa promove a educação sobre hábitos alimentares saudáveis e apoia a agricultura familiar local, impulsionando o desenvolvimento econômico”, observa a nutricionista.