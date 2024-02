Rodado de carreta se solta e mata motociclista na região de Goioerê

Um trágico acidente, por volta das 17h30 de ontem, causou a morte de um motociclista, de 46 anos, na rodovia PR-180, entre Goioerê e Quarto Centenário. A vítima pilotava uma Yamaha/YBR, quando foi atingida pelo rodado traseiro de uma carreta, que se soltou do eixo.

Ambos seguiam em sentido contrário. O motorista do caminhão Scania/T124, com placas de Umuarama, de iniciais L.T., 66 anos, disse que transitava no sentido de Quarto Centenário a Goioerê, quando o rodado se soltou.

Atingido pelo acessório, o motociclista de iniciais E.P.F., morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML de Umuarama, após os trabalhos realizados pela pericia.

A motocicleta foi removida ao pátio da Polícia Rodoviária Estadual de Goioerê porque estava com pendência administrativa, enquanto o caminhão foi liberado ao seu condutor.