Reconhecimento há 60 anos da profissão de Administrador terá comemorações

Diversas ações estão sendo preparadas em Campo Mourão para comemorar, no próximo mês de setembro, os 60 anos do reconhecimento da profissão de Administrador no Brasil. À frente da iniciativa local estão instituições de ensino superior que oferecem graduações na área e a Seccional Regional do Conselho Regional de Administração (CRA-PR).

Há poucos dias, representantes da Faculdade Unicampo e da Unespar – Campus Campo Mourão reuniram-se com o prefeito do Município, Douglas Fabrício, para discutir ações com o objetivo de marcar a data. Várias atividades foram propostas no encontro e a programação comemorativa que será desenvolvida ao longo do próximo mês em Campo Mourão deve ser anunciada nos próximos dias.

A reunião com o chefe do executivo mourãoense contou com a participação de Adalberto Dias de Souza (representante do CRA-PR e professor da Unespar) e Penha Santos (gestora da Faculdade Unicampo e professora da Unespar). Também participaram os professores João Marcos Borges Avelar, Marcos Junio Ferreira de Jesus (vinculados ao CRA-PR e professores da Unespar local). Como convidados participaram o economista Sérgio Luiz Mybuk (professor da Unespar/Campo Mourão e Nivalda Sguissardi (do Sindicato dos Bancários de Campo Mourão).

A Faculdade Unicampo – que oferece os cursos de Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas e de Gestão de Recursos Humanos – será parceira da realização das comemorações, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento regional e com a valorização da educação e das profissões que transformam a sociedade

A PROFISSÃO

A profissão de administrador é ampla e multifacetada, abrangendo diversas áreas de atuação e responsabilidades dentro de organizações públicas e privadas. O administrador é essencial para o bom funcionamento de qualquer empresa, atuando no planejamento, organização, direção e controle dos recursos e processos.

A profissão de administrador foi regulamentada no Brasil pela Lei nº 4.769/65, que estabeleceu a necessidade do registro nos CRAs para o exercício profissional. Mas o ensino de Administração teve início em 1952.