ABL Futsal vence o Teixeira Soares pela Série Bronze

A equipe da ABL Futsal/Eliane Futsal Campo Mourão venceu o Atletico Teixeirassoarense fora de casa por 5 a 3 pela sexta rodada do Campeonato Paranaense Série Bronze. Os gols foram marcados por Teleminha (3x), Pedro e Jamison. Foi returno da segunda fase, no jogo da ida vitória do time mourãoense por 4 a 2.

Os mourãoenses estão na terceira colocação do Grupo N com 9 pontos ganhos mesmo pontuação do segundo lugar Andirá , cinco pontos atrás do líder Matelândia. Após o jogo contra o Teixeira Soares deste sábado a equipe comandada pelo técnico Marcio Rinaldo joga no dia 15 de agosto contra o Seleto.

A equipe volta jogar em seus domínios contra o Andriá no dia 23 de agosto no Ginasio Aroldo Gonçalves Neto, Vila Urupês