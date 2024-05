Realizada assembleia da Fundação Marta Kaiser, na Acicam

Na manhã dessa sexta-feira (24/5) aconteceu a sétima assembleia geral ordinária da Fundação Marta Kaiser, entidade mantenedora da Casa das Fraldas São José, de Campo Mourão. O encontro foi realizado na sala de reuniões da Associação Comercial e Industrial (Acicam).

Da ordem do dia constou a discussão, votação e aprovação – por unanimidade – do balanço geral e do relatório do exercício de 2023, além da apresentação e deliberação de outros assuntos de interesse da entidade. A assembleia foi comanda pelo presidente Roberto Olivier Leitner e contou com a participação de integrantes da diretoria e dos conselhos da entidade, constituída em 2021.

No ano passado, a Fundação Marta Kaiser obteve a declaração de utilidade pública estadual. A meta agora é conseguir a declaração de utilidade pública federal. Desde dezembro de 2021, a Fundação Marta Kaiser é declarada de utilidade pública em âmbito municipal. Para a obtenção de verbas públicas, a declaração de utilidade pública é indispensável.

A entidade foi fundada com o objetivo de possibilitar a ampliação do leque de atividades, facilitar a captação de recursos para o desenvolvimento de ações, superar limitações legais e perpetuar e homenagear a criadora da Casa das Fraldas, Marta Kaiser. Ela, que faleceu no dia 28 de fevereiro de 2019, esteve por 11 anos à frente da instituição, que foi replicada em dezenas de cidades paranaenses e de outros estados.

Em 16 anos de atividades, a Casa das Fraldas São José produziu e distribuiu gratuitamente mais de dois milhões de unidades do produto de higiene pessoal. A entidade tem quatro sócios beneméritos: Associação Comercial e Industrial (ACICAM), COAMO Agroindustrial Cooperativa, CIES – Centro Educacional Integrado e UNIMED/Regional de Campo Mourão.

DIRETORIA

Está assim constituída a diretoria da Fundação Marta Kaiser: presidente – Roberto Olivier Leitner; vice-presidente – Juscelino Fernandes da Costa; Diretora Secretária – Salete Doneda; Diretor Tesoureiro – Paulo César Gomes; Conselho Fiscal – Nestor Ocimar Bisi, Nobutochi Kimura, Luiz Carlos Feitoza, Eloi Ricardo Cobbe Bonkoski, Itamar Zeni, Antônio Luiz Matos; Conselho Curador – Maria da Conceição Montans Baer e Paulo Cesar Gomes.